Россиянкам раскрыли, с какими мужчинами нужно строить отношения Диджей Гусева посоветовала строить отношения с добрыми мужчинами

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Катя Гусева

Строить отношения лучше всего с добрыми, заботливыми, умными и обеспеченными мужчинами, уверена диджей Катя Гусева. В беседе с Пятым каналом она подчеркнула, что не стоит обращать внимание на внешность: в паре красивой должна быть женщина, а не мужчина.

Боже, ну еще нам красивых мужчин не хватало! Красивой должна быть женщина! Мужчина должен быть умным, обеспеченным, заботливым, добрым, — отметила Гусева.

Диджей уточнила, что самое главное, чтобы мужчина любил свою избранницу. По ее словам, он должен осознавать, что без любимой женщины у него «энергии не будет». Кроме того, Гусева пожаловалась на то, что после заключения брака мужчины расслабляются и перестают стараться: реже дарят подарки и цветы. В качестве примера она привела своего супруга, который не сделал ей подарок 14 февраля.

Он мне говорит: «Ну ладно, когда мы встречались, 14 февраля я мог тебя поздравлять, но сейчас мы уже живем вместе, зачем вот это все?» Мужчины начинают халтурить, ответственно вам заявляю, — рассказала диджей.



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