Диброва показала представителей неравных браков в российском шоу-бизнесе

https://static.news.ru/photo/416c717a-20db-11eb-9ea6-fa163e074e61_660.jpg Полина Диброва Фото: polinadibrova/instagram.com

Модель Полина Диброва рассказала в социальной сети, что вместе с мужем Дмитрием приняла участие в съёмках программы «Сегодня вечером», темой которой стали неравные браки в мире шоу-бизнеса. Она опубликовала фото самых ярких представителей, пришедших в студию.

На снимке можно увидеть актрису Яну Поплавскую и её супруга Евгения Яковлева, радиоведущую Ксению Стриж с мужем Андреем Сусиковым, руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского с женой Екатериной Белоцерковской. Есть на фото и ведущий программы Максим Галкин, правда, без своей супруги Аллы Пугачёвой.

Тема — неравные браки. Да, мы яркие представители фразы: «Вопреки прогнозам и комментариям». Всегда говорю: спасибо всем, кто верит и поддерживает, — написала в Insagram Диброва.

Грачевский старше своей супруги на 35 лет, Стриж старше мужа на 17 лет, Дибров старше жены на 30 лет, Поплавская старше гражданского супруга на 12 лет, Галкин младше Пугачевой на 27 лет.

Ранее жена лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича Эйнат Кляйн обнародовала в Instagram ироничную фотографию. В кадре она с супругом стоит в Третьяковской галерее на фоне картины «Неравный брак». Кляйн на 30 лет моложе 66-летнего музыканта. Оба постарались изобразить выражения лиц героев картины. Пикантной особенностью стало то, что снимок был сделан на фронтальную камеру смартфона, поэтому картина оказалась «отзеркалена», писал NEWS.ru.