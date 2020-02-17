Госпитализированный в Москве телеведущий Дмитрий Дибров проведёт ночь на 18 февраля в больнице. Об этом сообщил его представитель Табриз Шахиди.
Также Шахиди рассказал, что диагноз эпилепсия не подтвердился. В столичной Боткинской больнице Диброву сделали кардиограмму и магнитно-резонансную томографию и приняли решение понаблюдать за состоянием пациента,
Сам телеведущий в шутку назвал причиной своей госпитализации старость.
Как писал NEWS.ru ранее, телеведущий Леонид Якубович оказался рядом со своим коллегой Дмитрием Дибровым в момент, когда тому стало плохо, и оказал первую помощь.
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