Дибров собирается лишить наследства старшего сына

https://static.news.ru/photo/0890737c-ea78-11ea-802a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Дибров с женой Полиной Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Дибров после инсульта задумался о составлении завещания. Болезнь стала для 60-летнего ведущего полной неожиданностью, так как он вёл здоровый образ жизни и не жаловался на самочувствие.

Всё своё состояние шоумен хочет оставить жене, 31-летней Полине. Брачного контракта у супругов нет, поэтому завещание придётся в самый раз, считает ведущий.

Всё имущество надо переписать на Полину. Пусть она решает, что заслужил старший сын Денис, — заявил Дибров в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ .

Денис не поддерживает связь с отцом уже 15 лет. Телеведущий понятия не имеет, где сын работает, а не общается с ним, потому что «нет потребности».

До брака с Полиной Дмитрий Дибров был трижды женат. Из детей он сумел сохранить тёплые отношения только с дочерью Ладой от второго брака. Она живёт во Франции, куда Дибров раз в год приезжает в гости.

Полина родила телеведущему трёх сыновей. Шоумен не скрывает, что мечтает ещё и о дочери.

Если мне друг говорит, что они спят раздельно с женой, то я понимаю — у них что-то не так в семье. Надо понимать — то, что привело тебя к порогу загса, надо практиковать и после загса, — уверен ведущий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров рассказал, какую пенсию получает от государства. По его словам, в месяц ему приходит 33 тысячи рублей.