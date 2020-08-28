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Шоу-бизнес

Дибров решил не оставлять наследство сыну

14:37, 30 августа 2020

Телеведущий и шоумэн Дмитрий Дибров рассказал, что после перенесённого инсульта всерьёз задумался о том, кому оставит наследство. 

В эфире телеканала НТВ Дибров сообщил, что по итогам этих размышлений решил оставить всё свое имущество и все активы четвёртой жене Полине, которая была с ним рядом во время болезни, помогала ему восстановиться и всячески поддерживала.

Всё имущество надо переписать на Полину, - резюмировал телеведущий.

Дибров добавил, что желает предоставить жене право решать, получит ли что-нибудь его старший сын Денис. Со своим отпрыском телеведущий не виделся 15 лет.

Ума не приложу, где он работает. Не общаемся, потому что нет потребности. Ни у меня, ни у него, - рассказал Дибров.

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