Дибров рассказал, как летел в Новосибирск и попал в Mile High Club

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что у него была сексуальная связь с незнакомкой в самолете. О вступлении в Mile High Club он рассказал на ток-шоу «Это нормально?», где выступает в качестве ведущего вместе с Ольгой Бузовой. По словам шоумена, инициатива исходила от женщины, от других подробностей он воздержался.

Я что, не мужчина? Я летел в Новосибирск. Было уже темно. Я, ей-богу, никого не трогал. Она подходит и дальше начинается, — поделился Дибров.

Ранее телеведущий признавался, что в 90-х посещал свингер-клубы. Одним из главных плюсов таких отношений он назвал отсутствие вранья. По словам Диброва, свингеры на встречах в основном сидят и обсуждают литературу, телевидение, политику, «но только в простынях».

До этого Дмитрий Дибров заявил, что секрет крепкого брака заключается в хорошем и качественном сексе. По словам шоумена, после долгих лет совместной жизни женщины начинают забывать о важности интима и даже считают секс ненужным и постыдным. Чтобы избежать ссор и скандалов из-за плохой интимной жизни, по мнению Диброва, женщины могут учиться сексу на порнофильмах. Также журналист призвал девушек не забывать о своем внешнем виде и следить за «эмоциональной температурой в семье».