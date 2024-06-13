Дибров раскритиковал новую ведущую «Кто хочет стать миллионером?» Дибров заявил, что Караулова сидит на шоу за копейки и с простыми людьми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью Надежде Стрелец на YouTube-канале нелестно отозвался о певице Юлианне Карауловой, занявшей его место на шоу «Кто хочет стать миллионером?». Шоумен заявил, что исполнительница сидит «в программе за копейки и возится с простыми людьми».

Дибров отметил, что успех шоу зависит от суммы выигрыша и участия известной личности, что привлекает внимание зрителей. Он также добавил, что сейчас сумма приза невелика — если бы был миллион долларов на кону, было бы намного интереснее.

Сейчас бедная Юлианна Караулова сидит — это интеллектуал. Она у меня три миллиона выиграла. Она хорошо воспитанный, умный человек. И вот она сидит за эти копейки, возится с простыми людьми, — сказал Дибров.

Также Дибров посмеялся над слухами о глупости своей соведущей в шоу «Это нормально?» Ольги Бузовой. По его словам, некоторые друзья-интеллектуалы иронизируют над проектом, аргументируя это тем, что певица — «дура». Дибров отметил, что многие из критиков не представляют, как можно набрать 25 млн лояльных подписчиков в соцсетях и зарабатывать на этом деньги. Телеведущий также назвал работу с Бузовой интересной и признался, что многому у нее учится.