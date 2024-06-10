Дибров допускает неверность молодой супруги Дибров заявил, что допускает возможность романа супруги с другим мужчиной

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров в беседе с Надеждой Стрелец на ее YouTube-канале признался, что допускает возможность романа своей супруги Полины с другим мужчиной. По его словам, жене подбрасывают записки с номерами телефонов в кабриолет. Однако телеведущий уточнил, что делает все возможное, чтобы удержать интерес молодой партнерши.

Роман Полины с другим мужчиной может случиться. И я, конечно, это допускаю. Нравится ли это мне? Нет, конечно <...> А вы у нее спросите, что я делаю <...> Даже когда она едет на кабриолете, а среди прочих машин у нее есть и кабриолет, я подарил его ей на свадьбу. И конечно, ей кидают записки с номерами телефонов, — поделился Дибров.

Телеведущий уверен, что освежить отношения можно номером люкс в хорошем отеле. По его словам, тогда не будет «осточертения» друг к другу и скуки. Дибров уверен, что именно поэтому его жена просто посмеивается над всеми другими мужчинами, оказывающими ей внимание.

Ранее молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на слухи о том, что ее дочь Матильда появилась на свет благодаря суррогатной матери. Она назвала подобные предположения «идиотскими доводами».