Дибров поделился с видеоблогерами, как привлечь аудиторию Телеведущий Дибров посоветовал блогерам опираться на диафрагму

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Дибров

Когда видеоблогер записывает видео, его голос должен меняться, опираясь на диафрагму, посоветовал телеведущий Дмитрий Дибров. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что привлечь аудиторию можно тем, как человек говорит, поэтому стоит взять несколько уроков у профессиональных преподавателей сценической речи.

Когда зажигается лампочка «запись» на смартфоне или на любительской камере, голос должен меняться. Следует опираться на диафрагму — тогда все ваше тело, включая такую колоссальную вещь, как полости. <...> Сразу голос становится иным, потому что в качестве резонатора начинает работать все ваше колоссальное тело, — пояснил ведущий.

По словам Диброва, в речи также стоит разнообразить интонации и избегать монотонности. В конце логического тезиса должна быть поставлена точка при помощи голоса. В противном случае появляется риск, что зритель просто уснет во время просмотра видео, утончил телеведущий. Кроме того, нужно делать паузы между предложениями.

Крайне важен темп. Насколько долго может быть пауза — зависит только от таланта. Надо чувствовать. Даже если надо очень быстро что-то сказать, никто на свете не может отменить необходимость делать некоторые паузы в конце любого смыслового массива, — отметил Дибров.

Также у зрителя вызовет доверие, если видеоблогер будет немного улыбаться и наклоняться в кадре вперед. Это позволит голосу звучать свободнее. Дибров подчеркнул, что у большинства людей рабочей является левая сторона, поэтому лучше повернуться к камере именно ею.

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