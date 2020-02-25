Телеведущий Дмитрий Дибров планирует вернуться к работе после перенесённого микроинсульта. Он сообщил, что уже 28 февраля намерен принять участие в съёмках.
В связи с этим, отметил журналист, «у врачей нет шансов», чтобы не отпустить его из медучреждения.
Чувствую себя хорошо. Надеюсь полностью восстановить силы и выписаться из больницы в четверг, —
цитируетДиброва ТАСС.
Как писал NEWS.ru, телеведущий был госпитализирован 17 февраля. Медицинское обследование выявило у него микроинсульт. Врачи рекомендовали Диброву оставаться в больнице 7–10 дней.
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