https://static.news.ru/photo/9685d1f8-57d5-11ea-a6b4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Дибров Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Дибров планирует вернуться к работе после перенесённого микроинсульта. Он сообщил, что уже 28 февраля намерен принять участие в съёмках.

В связи с этим, отметил журналист, «у врачей нет шансов», чтобы не отпустить его из медучреждения.

Чувствую себя хорошо. Надеюсь полностью восстановить силы и выписаться из больницы в четверг, — цитирует Диброва ТАСС.

Как писал NEWS.ru, телеведущий был госпитализирован 17 февраля. Медицинское обследование выявило у него микроинсульт. Врачи рекомендовали Диброву оставаться в больнице 7–10 дней.