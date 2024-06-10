Дибров мог стать ведущим реалити-шоу «Дом» на ТНТ Шоумен Дибров рассказал, что ему предлагали стать ведущим реалити-шоу «Дом»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что его приглашали стать ведущим в реалити-шоу «Дом» на телеканале ТНТ. В беседе с блогером Надеждой Стрелец он отметил, что отказался, несмотря на большой гонорар.

Задумывал «Дом-1» еще, не «Дом-2». Предлагал вести эту программу и за большие деньги. Такие, которые, в общем, даже сегодня хороши. Я отказался, — поделился шоумен.

Также телеведущий поделился, что был знаком с создателем «Дома-2» Валерием Комиссаровым. По словам Диброва, они вместе работали в телепередаче «Взгляд» на ОРТ.

Кроме того, Дибров признался, что допускает возможность романа своей супруги Полины с другим мужчиной. По его словам, жене подбрасывают записки с номерами телефонов в кабриолет. Однако телеведущий уточнил, что делает все возможное, чтобы удержать интерес молодой партнерши. Телеведущий уверен, что освежить отношения можно номером люкс в хорошем отеле. По его словам, тогда не будет «осточертения» друг к другу и скуки.

До этого Дмитрий Дибров заявил, что секрет крепкого брака заключается в хорошем и качественном сексе. По словам шоумена, после долгих лет совместной жизни женщины начинают забывать о важности интима и даже считают секс ненужным и постыдным.