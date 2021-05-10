Ди Каприо опубликовал первый кадр новой картины Скорсезе

Американский актёр Леонардо Ди Каприо разместил на своей странице в Instagram первый кадр нового фильма режиссёра Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Съёмки начались в апреле 2021 года.
Артист получил в проекте главную роль. На снимке он
Ди Каприо и Скорсезе сотрудничают почти 20 лет. Актёр сыграл главные роли во многих фильмах метра: «Банды Нью-Йорка» (2002), «Авиатор» (2004), «Отступники» (2006), «Остров проклятых» (2010), «Волк с Уолл-стрит» (2013). Кроме того, компания Леонардо Ди Каприо Appian Way в ходе аукциона купила права на ремейк датского фильма Томаса Винтерберга «Ещё по одной». Предполагается, что в США сценарий напишут специально под голливудского актёра.
Ранее стало известно, что во вселенной Гарри Поттера, созданной по книгам британской писательницы Джоан Роулинг, может появиться ещё один фильм. На это намекнул глава WarnerMedia Джейсон Килар на конференции инвесторов. На мероприятии Килар отметил, что «Гарри Поттер» — это франшиза, которую любят во всём мире.