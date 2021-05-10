Ди Каприо опубликовал первый кадр новой картины Скорсезе

https://static.news.ru/photo/82ffaa9e-b23a-11eb-bd6a-96000091f725_660.jpg Леонардо Ди Каприо Фото: AMPAS/Global Look Press

Американский актёр Леонардо Ди Каприо разместил на своей странице в Instagram первый кадр нового фильма режиссёра Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Съёмки начались в апреле 2021 года.

Артист получил в проекте главную роль. На снимке он сидит за столом с актрисой Лили Глэдстоун. Дата премьеры пока неизвестна. Лента должна была выйти на экранах в 2021 году, но планы нарушила пандемия COVID-19. Сюжет «Убийц цветочной луны» развернётся в 1920-е годы в Оклахоме. Герой Ди Каприо помогает местным индейцам, оказавшимся в опасности из-за найденной ими нефти.

Ди Каприо и Скорсезе сотрудничают почти 20 лет. Актёр сыграл главные роли во многих фильмах метра: «Банды Нью-Йорка» (2002), «Авиатор» (2004), «Отступники» (2006), «Остров проклятых» (2010), «Волк с Уолл-стрит» (2013). Кроме того, компания Леонардо Ди Каприо Appian Way в ходе аукциона купила права на ремейк датского фильма Томаса Винтерберга «Ещё по одной». Предполагается, что в США сценарий напишут специально под голливудского актёра.

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