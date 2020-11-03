Внук Пугачёвой опроверг свою помолвку

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Студентка МГИМО Мария, которую называли возлюбленной сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова намекнула на скорое замужество, опубликовав два снимка в Instagram. Внук Аллы Пугачёвой заявил, что избранником девушки стал другой мужчина.

Как передаёт StarHit, Байсаров признался, что у него никогда не было романтических отношений с Марией. По словам представителя звёздного семейства, он давно дружит с девушкой и искренне счастлив за свою подругу, выходящую замуж.

Мы просто очень близки и дружим с самого детства — так же, как и наши семьи. Всё это время не было смысла обращать внимание, но сейчас, думаю, по её фото видно и понятно, что у неё замечательный молодой человек, с которым она помолвлена. И я очень за них рад, - рассказал внук Примадонны.

Личность настоящего жениха Марии до сих пор остаётся загадкой.

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