Девушка сына Королёвой и Глушко прокомментировала его появление с другой

https://static.news.ru/photo/6cb25f0c-ce92-11ea-a27d-fa163e074e61_660.jpg Мария Слугина Фото: maria_slugina_official/instagram.com

Наследник певицы Наташи Королёвой и стриптизёра Сергея Глушко Архип, который в этом году отметил своё совершеннолетие, посетил концерт для выпускников в Парке Горького. Но на мероприятии он появился не со своей девушкой, экс-участницей телепроекта «Дом-2» Марией Слугиной, а в компании с эффектной блондинкой в обнимку. Его возлюбленной после этого пришлось отвечать подписчикам, как она такое допустила.

Отношения 23-летней модели и наследника звёздных родителей нельзя назвать стабильными. Они начали встречаться год назад, но за это время несколько раз расходились. После возобновления их романа пользователи соцсетей следят за каждым их выходом и, когда заметили парня с другой, сразу же начали писать злорадные комментарии о том, что ей не удалось удержать перспективного парня.

Прекрасно знаю этих девочек, которые вчера с ним были. Это его друзья, подружки, с которыми он давно дружит. Поэтому не нужно придумывать романы на пустом месте. Недоброжелатели это прекрасно делают, — ответила Мария в Instagram.

Мария при этом сама только недавно вышла в свет после карантина. Она посетила мероприятие, которое организовал художник Никас Сафронов в поддержку врачей, которые боролись за жизни больных коронавирусом.

При этом родители Архипа не против того, чтобы он встречался с девушкой, с которой у них пятилетняя разница в возрасте. Кроме того, экс-возлюбленная Архипа Глушко, как сообщали СМИ, оказывала услуги эскорта. Мария Слугина принимала подарки и деньги от спонсоров за услуги сексуального характера. Юноша долго не верил слухам о Марии, но потом сам разоблачил враньё девушки. После этого пара рассталась.

Как писал NEWS.ru, ранее сообщалось, что Архип Глушко пришёл на выпускной с новой девушкой.