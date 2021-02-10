Девушка погибшего солиста «Иванушек» отказывается съезжать из его квартиры

https://static.news.ru/photo/655b7546-6bcb-11eb-b176-96000091f725_660.jpg Олег Яковлев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наследство трагически погибшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева вновь стало предметом обсуждения на телевидении. Родственники артиста конфликтуют с его девушкой Александрой Куцевол из-за квартиры.

Ситуацию несколько дней назад обсуждали в шоу Андрея Малахова. Яковлев, скончавшийся в 2017 году от пневмонии, оставил пять квартир общей стоимостью порядка 200 млн рублей своему другу Роману Радову и племяннице Татьяне, проигнорировав Куцевол, с которой встречался с 2011 года.

Девушка устроила серию судебных тяжб, пытаясь доказать, что была законной женой Яковлева. Также она настаивала, что музыкант был невменяем в момент, когда составлял завещание. Ни в одном из судов отстоять свою позицию Куцевол не удалось, также выяснилось, что она дважды подделала документы о браке. Приставы теперь пытаются выселить Куцевол из одной из квартир покойного артиста. Девушка нашла неожиданную поддержку в лице мужа сестры Андрея Григорьева-Апполонова, которого также зовут Андрей. Тот охотно подключился к конфликту с законными наследниками.

Мне интересно, почему Андрей считает аферистами нас, когда его подруга Куцевол раз за разом подделывала документы. Сначала Куцевол предоставляла документы нотариуса о том, что вышла замуж за Олега 8 мая 2012 года в городе Чачак. Затем, когда мы через МИД опровергли этот документ, предоставила свидетельство о браке, датированное тем же днём, но уже из города Белграда. Ни один из этих документов не был признан российским судом. И ещё летом Сашу должны были выселить. Но она на непонятно на каких основаниях живёт в этой квартире по сей день. Причём вместе с ней в этой же квартире живут её пожилые родители, которые в этой квартире даже не прописаны, — рассказала KP.RU племянница Яковлева.

Роман Радов поддерживает Татьяну. Другу певца по закону принадлежит та самая квартира, где обосновалась с родителями Куцевол.

Что же касается наших отношений с Куцевол, то я старался отнестись к ней и к её положению максимально корректно. Я хотел оставить ей одну из квартир Олега на улице Машиностроения. Она отказалась от этой квартиры, назвав её чердаком. Кроме того, на квартире на Дербенёвской, которую сейчас отказывается покидать Александра, висел ипотечный долг в 5 миллионов, который суд распределил между всеми наследниками Олега. В том числе и между Сашей. Я заплатил за Куцевол этот долг. Однако она вместо благодарности продолжает распространять обо мне гнусные сплетни, — поделился Радов.

Куцевол готовит жалобу в Конституционный суд Москвы в надежде добиться права остаться в квартире на Дербенёвской набережной.

На юбилейном шоу группы «Иванушки International», которое из-за коронавируса перенесли на ноябрь 2021 года, на сцене появятся все солисты коллектива, включая умерших. Детали новой программы специально для NEWS.ru раскрыл режиссёр Никита Садовников.