Девушка Моргенштерна намекнула на помолвку с музыкантом Девушка Моргенштерна Василенко показала кольцо на безымянном пальце

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Девушка рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) блогер Лиза Василенко опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото, на котором видно, что на безымянном пальце ее правой руки надето кольцо. Поклонники предположили, что таким образом она намекнула на возможную грядущую свадьбу с музыкантом.

При этом девушка не сопроводила публикацию комментарием. Кроме того, ранее музыкант заявлял фанатам, что Василенко станет матерью его детей.

Рэпер уже заявлял, что хотел бы вернуться в Россию, но не может этого сделать — артиста, по его словам, ненавидят несколько людей из власти, которых он назвал «злыднями». Причины антипатии сам певец не понимает до сих пор. Однако Моргенштерн уверен, что если он приедет домой — его посадят в тюрьму. При этом рэпер признался, что хотел бы увидеться со своей бабушкой и посетить родную Уфу.

Его подруга блогер Рада Русских сообщала, что Моргенштерн очень скучает по дому и мечтает вернуться, но боится проблем. Они с исполнителем виделись во время поездок в Дубай, там музыкант рассказал, что «очень хочет, но пока не видит возможности» из-за статуса иноагента. Моргенштерн, считает девушка, нужен в России, так как он человек «молодой, умный, яркий, а кроме того, платил высокие налоги в нашей стране».