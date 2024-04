«Девчонки пищали»: критик назвал российский аналог Modern Talking Музкритик Бабичев: дуэт Лазарева и Топалова можно назвать русским Modern Talking

Сергей Лазарев и Влад Топалов

Российский дуэт Smash, куда входили певцы Сергей Лазарев и Влад Топалов, можно назвать отечественным аналогом немецкой группы Modern Talking, сказал музыкальный критик Евгений Бабичев. В беседе с NEWS.ru он напомнил, что в 2000-х от Smash «пищали все девчонки».

Говоря о российских группах, которые можно сравнить с Modern Talking, сразу на ум приходит дуэт Лазарева и Топалова (группа Smash). Та же формула: один брюнет, другой блондин. Все девчонки пищали в нулевых на выступлениях Smash. То же самое было на пике популярности Modern Talking, — уточнил Бабичев.

Критик также выразил мнение, что Modern Talking стала невероятно популярной именно благодаря принципу «один темненький, второй светленький». По его словам, Дитер Болен и Томас Андерс завоевали в том числе женскую аудиторию «сладкой внешностью» и приятными слуху песнями.

В 2024 году исполняется 40 лет со дня основания немецкого дуэта. Коллектив, образованный в Гамбурге в 1984 году, до сих пор считается одним из самых успешных за всю историю поп-музыки. В число наиболее популярных и всемирно известных песен Modern Talking входят такие композиции, как You're My Heart, You're My Soul, You Can Win If You Want, Cheri Cheri Lady, Brother Louie и другие.