«Детский выброс»: Пригожин осудил Пугачеву за скандал с Михайловым Пригожин назвал выпад Пугачевой в сторону Михайлова несолидным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Выпад Аллы Пугачевой в сторону Стаса Михайлова является несолидным и даже детским, заявил продюсер Иосиф Пригожин на пресс-конференции в РИА Новости перед юбилеем. Вместе с тем продюсер напомнил, что Примадонне исполнилось 75 лет и пожелал здоровья певице и ее детям, передает корреспондент NEWS.ru.

Я все-таки родился на Кавказе, у нас есть такое понятие — уважение к старшим <...> Мне кажется, не совсем солидно было отвечать. Тем более Стас Михайлов не называл ее имя. Вот это выброс, детский причем, знаете же, ей будет все-таки 75 лет. Я желаю ей все равно здоровья, — высказал мнение Пригожин.

Продюсер также посоветовал Пугачевой наслаждаться свободой, которую она приобрела благодаря своему творчеству. По его словам, ей удалось построить свое будущее из-за таланта и страны, которая позволила его реализовать.

Конфликт между Михайловым и Пугачевой начался с заявления певца о том, что уехавшие из России артисты «приползут на коленях» обратно в страну. На это Примадонна также ответила, что встала бы на колени, однако «ноги не те». Позднее Михайлов пожелал здоровья Пугачевой после вопроса журналиста о видеообращении певицы к нему.