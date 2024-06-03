Детский омбудсмен осудила выступление Бузовой в трусах перед детьми в Уфе Детский омбудсмен Башкирии назвала неуместным костюм Бузовой на концерте в Уфе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина в интервью RTVI назвала неуместным откровенный костюм певицы Ольги Бузовой во время фестиваля VK Fest в Уфе, который прошел в День защиты детей. По ее словам, артисты и организаторы должны учитывать, в чем и как выходить на сцену во время дневного концерта, где присутствуют дети. Панчихина также отметила, что будет обсуждать скандальную ситуацию с депутатами.

Я считаю, что это было действительно неуместно. Конечно же, нужно выбирать наряды, учитывая, что у нас участвуют несовершеннолетние в данном мероприятии, соответственно месту, времени и формату мероприятия. Мы говорим о нравственности. Конечно же, организаторы должны это предусматривать. И в данном случае, конечно же, мы ждем объяснения, почему так вышло, — пояснила Панчихина.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала «голой» вечеринкой выступление Бузовой в кожаных трусах в Уфе в День защиты детей. Она выразила солидарность с возмущенными поведением артистки жителями региона. По словам Мизулиной, откровенный костюм исполнительницы мог разозлить и спровоцировать живущих в регионе верующих.

1 июня Бузова участвовала в открытии VK Fest 2024, который проходил в Уфе в парке «Ватан». Она появилась на сцене в кожаном боди, которое, по данным местных СМИ, «мало что скрывало от взоров публики». Это выступление стало одним из самых обсуждаемых событий фестиваля. Зрители сочли ее наряд за «БДСМ-костюм» и делились фотографиями и видеозаписями ее выступления в соцсетях.