https://static.news.ru/photo/6298ef8c-411f-11ea-8edc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Авторы детской телепередачи «АБВГДейка» объявили о её закрытии спустя 45 лет после первого эфира.

Художественный руководитель программы Татьяна Черняева заявила в обращении, опубликованном на YouTube, что шоу закрывается «по причине финансовых трудностей канала».

Я очень надеюсь, что у нашего государства найдутся средства, чтобы сохранить «АБВГДейку» для следующих поколений, — сказала Черняева.

Она также отметила, что за 45 лет создателей телепередачи не раз награждали за качественную работу. За прошедшие годы в программу поступило более трёх млн писем не только от зрителей из России, но и поклонников из других стран.

Детская образовательная программа «АБВГДейка» впервые вышла в эфир 4 января 1975 года. В течение последних 20 лет выпуском шоу занимался канал ТВЦ.

Как писал NEWS.ru, телеведущий и автор телепередачи «Сам себе режиссёр» Алексей Лысенков заявил о её закрытии. Он напомнил в видеообращении, что программа выходила в эфир в течение 28 лет.