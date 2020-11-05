Дети Пригожина и Валерии переболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/96914de2-1f6e-11eb-ba4c-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: prigozhin_iosif/instagam.com

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что в разгар пандемии COVID-19 болезнь коснулась и его семьи. Коронавирусом переболела его дочь, а также сын его жены певицы Валерии.

Вчера дочку выписали из больницы. У нее было около 50% поражения лёгких. Благодаря нашим уникальным врачам 52-й больницы её вылечили. У Валерии переболел сын. Сделали две прививки, не нарушаем предписания врачей. Дочка молодая, её вчера выписали, чувствует себя нормально, — приводит слова Пригожина ФАН.

Он отметил, что вместе с супругой старается соблюдать меры предосторожности. Это, впрочем, не помешало им отправиться в Дубай. Он рассказал, что они там не только отдыхают, но и работают. Продюсер анонсировал выход сингла Валерии 6 ноября, а также сообщил о съёмках клипа.

Пригожин вновь отметил, что в условиях пандемии выступления артистов отменяются, что осложняет им жизнь. Он подчеркнул, что это вопрос не денег, а смысла существования. Ранее многие критиковали звёздную пару за отдых в Эмиратах в то время, как россияне с трудом справляются с жизненными трудностями из-за коронавируса. В числе критиков был и известный музыкант и шоумен Сергей Шнуров.

Пригожин пояснил, что его с Валерией поездка в Дубай не противоречит его собственными словам о «бедственном» положении артистов.

Сейчас мы позволили себе отпуск, который у нас накопился за 17 лет. Стараемся пожить для себя, — резюмировал продюсер.

Ранее NEWS.ru писал, что Иосиф Пригожин похвалил новосибирских женщин-заключённых, которые сделали пародию на клип Uno группы Little Big. По его словам, композиция была повторена забавно и идеально.