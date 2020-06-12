Дети Максима Галкина закидали его шишками

https://static.news.ru/photo/72c917f4-ad55-11ea-b99a-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

На фанатской странице дочери Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Лизы появилось архивное видео, на котором близнецы звёздной пары весело гоняются за отцом, а он только успевает уворачиваться от шишек, летящих в него.

Игры на свежем воздухе, — подписано видео в Instagram.

В комментариях подписчики в очередной раз восхитились звёздным семейством, назвав детей милыми и очаровательными, а родителей — замечательными. А одна поклонница подчеркнула, что радость и задор детей доказывает, что они растут в любви и заботе.

Как писал NEWS.ru, ранее на фанатской странице Лизы Галкиной появилось архивное фото девочки, на котором она предстаёт в образе невесты. Снимок был сделан несколько лет назад, когда она приняла участие в модном показе. Девочка одета в свадебное платье и держит в руках букет цветов. Можно заметить, что все попавшие на фото зрители показа в восторге от этого образа. Большинство подписчиков также выразили своё одобрение в комментариях. Один из пользователей отмечает, что «платье — просто супер», другая поклонница подчёркивает, что «на Лизочке все наряды хороши». Многие увидели в дочери явное сходство с матерью.