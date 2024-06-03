Дети Киркорова, травмы Запашной, драка на «Суперстар!»: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Российский певец Филипп Киркоров отправил своих детей учиться за границу, 14-летняя дочь дрессировщика Аскольда Запашного получила перелом трех костей, а артистка Наташа Королева бросила насадку от микрофона в телеведущую Леру Кудрявцеву — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Заграничные дети Киркорова

Журналист Сергей Майоров рассказал о заграничном обучении детей Киркорова в программе «Однажды» на НТВ. При этом в выпуске не уточнялось, в какой именно стране учатся отпрыски знаменитости. Информацию подтвердил отец певца Бедрос, который отметил, что скучает по 12-летней Алле-Виктории и 11-летнему Мартину. По его словам, раньше внуки были рядом, а теперь далеко.

«Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», — рассказал Киркоров-старший.

Говоря о характере детей, он отметил, что Мартин — это копия Филиппа в детстве. Алла-Виктория при этом настырная девочка с собственным мнением, поделился Киркоров-старший.

«Дай Бог еще год пожить, чтобы я увидел их чуть взрослей», — добавил звездный дедушка.

О настырности Аллы-Виктории можно узнать и из рассказов самого Киркорова. Однажды певец поделился историей о небольшом инциденте, который произошел у него дома в день премьеры фильма «Космический корабль». По его словам, его дочь отказалась появиться на красной дорожке в заранее приготовленном костюме.

Он признался, что Алла-Виктория была «немного ворчлива и никуда не собиралась уходить». Она хотела надеть другой образ, но сам артист посчитал ее выбор неуместным и отказался идти на уступки. Девочка не стала появляться на публике, а сам исполнитель не стал подходить к ребенку.

Дети, как стало известно из передачи, не чают души в дедушке. Алла-Виктория призналась, что дедушка ее никогда не ругал. При этом девочка отметила, что гнев отца ей видеть приходилось.

«Дедушка добрый, он никогда не ругает. А папа может, если мы как-то реально провинимся. Иногда можем друг с другом поссориться или учиться не очень хорошо», — поделилась дочь Киркорова.

Алла-Виктория родилась в 2011 году. Имя выбрал сам Киркоров. Первая его часть посвящена певице и его бывшей жене — Алле Пугачевой, а вторая — матери артиста. Уже на следующий год родился Мартин. Как рассказывал сам певец, обоих наследников ему подарила суррогатная мать. Они появились на свет в США. Крестными родителями Аллы-Виктории и Мартина являются телеведущий Андрей Малахов и предприниматель Наталья Ефремова.

Киркоров посвятил своим детям татуировку. Она расположена на спине. В изображении зашифрованы имена наследников. В верхней части картины изображена фигура самого певца с крыльями, сложенными в форме сердца. Кроме того, знаменитость имеет на кистях рук вытатуированное изображение дракона и надпись King.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров с детьми

Тройной перелом у дочери Запашного

Как стало известно, 14-летняя дочь дрессировщика Аскольда Запашного сломала ногу во время выступления в цирке. Его брат Эдгард Запашный уточнил, что животное поскользнулось и рухнуло прямо на племянницу — ее нога оказалась зажатой между манежем и лошадью. Девушка получила перелом трех костей.

«У Евы Запашной перелом трех костей! Ева не падала с лошади: выполняя элементы джигитовки, сидя на лошади, ее лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы. Это цирк, такое бывает!» — написал Эдгард Запашный.

На опубликованных кадрах Ева после падения с лошади хватается за ногу, а затем встает на вторую. К ней сразу поспешили на помощь и увели с манежа. Перед госпитализацией девушка улыбалась, пока медики фиксировали ее на носилках.

Позднее Аскольд сообщил, что дочь весела и сохраняет бодрость духа. По его словам, девочка пробудет в больнице совсем недолго, однако ее ждет длительная реабилитация. Наследнице артиста предстоит магнитно-резонансная терапия. По прогнозам медиков, на выздоровление потребуется около месяца.

«Она у меня очень крепкая и, несмотря на тройной перелом плюсневых костей, сохраняет бодрость духа», — отметил дрессировщик.

По словам Аскольда, врачи также подозревали у девочки повреждение колена. Вместе с этим специалисты не исключили, что у юной артистки могут быть проблемы со связками, добавил он.

У артиста две дочери от супруги Элен Запашной. Они впервые вышли на манеж Большого Московского цирка весной 2016 года. Кроме того, девочки уже принимали участие в новогоднем шоу в Лужниках.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аскольд Запашный

Что не поделили Королева и Кудрявцева?

Королева бросила в Кудрявцеву поролоновую насадку от микрофона во время ссоры на шоу «ВИА Суперстар!» Поводом для конфликта послужила песня Батырхана Шукенова «Солдат любви» в исполнении группы «Божья коровка». Сидящая в жюри Королева назвала выступление гармоничным, с чем не согласилась Кудрявцева, заявив, что ее коллега «всех облизывает».

«А я сегодня сделала вывод, что у нас с Наташей абсолютно разные вкусы. Мне вообще не понравилось. И я понимаю, что Наташа у нас теперь будет народная любовь, потому что она всех любит и облизывает, а я нет. Но я не могу врать!» — заявила Кудрявцева.

Королеву возмутило высказывание Кудрявцевой, и она пообещала чем-то бросить в телеведущую. После этих слов певица запустила в коллегу насадкой от своего микрофона.

До этого на «Суперстар!» произошел еще один инцидент. Певица Ирина Аллегрова раскритиковала участников шоу, которые исполняли ее песни в ходе программы. Артистке не понравились выступления групп «Лейся, песня» и «Стрелки», однако она высоко оценила исполнение песни коллективом «Балаган Лимитед». В ходе очередного выпуска исполнительница наблюдала за конкурсантами по видеосвязи и выступила в качестве судьи.

«Мне не нравится, что исполнение и стиль музыки не соответствуют друг другу. Плюс полнейшее непонимание, о чем артист поет», — заявила Аллегрова.

Певица оценила выступление участников на ноль баллов. В то же время постоянные судьи проекта не были столь категоричными.

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