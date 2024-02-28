Дети Белоусова решили споры о наследстве певца Адвокат Жорин: дети Белоусова получили исключительные права на песни отца

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Евгений Белоусов

Дети певца Евгения Белоусова решили споры о наследстве, сообщил адвокат Сергей Жорин. В беседе с KP.RU он отметил, что наследники, 36-летняя Кристина и 31-летний Роман, пришли к соглашению и получили равные права на результат интеллектуальной деятельности артиста. По словам Жорина, это очень редкий случай, когда наследство получают спустя 26 лет.

Мы подали от имени Романа иск, и уже в ходе подготовки к судебному разбирательству у нас возникло взаимопонимание с другой стороной. Мы договорились, как будет решен этот вопрос и что кому достается. Изначально Роман хотел получить именно исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, ни на что другое мы не претендовали, — пояснил Жорин.

Как отметил адвокат, теперь дети артиста могут претендовать на вознаграждение в случае использования музыкальных произведений отца, запрещать их исполнять другим лицам или разрешать. Жорин также уточнил, что ознакомился с наследственным делом, но не хочет разглашать о том, что после смерти отца получила его дочь. Известно только то, что ей осталась трехкомнатная квартира в Москве.

Ранее стало известно, что актриса Ольга Шукшина подала в Таганский районный суд Москвы иск к своей сестре Марии Шукшиной. Артистки будут судиться за права на произведения их отца Василия Шукшина — классика советской литературы.