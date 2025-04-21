«Детей на шест сажают»: Успенская рассказала о любимом занятии дочери Успенская назвала достойным занятием танцы на пилоне своей дочери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любовь Успенская

Российская звезда шансона Любовь Успенская заявила, что танцы ее дочери Татьяны Плаксиной на шесте являются достойным занятием. Отвечая на вопрос NEWS.ru на премии «Женщина года» от журнала FB, она добавила, что это помогает сохранить фигуру.

Я считаю, что это сегодня настолько входит в моду, популярно <…>. И даже уже детей на шест сажают, чтобы фигура была красивая. Это хорошее, достойное занятие, — уверена Любовь Успенская.

Артистка отметила, что эти занятия помогают ей подтянуть фигуру, и Татьяна находится в очень хорошей форме. Она отметила, что Татьяна Плаксина также появится сегодня на премии «Женщина года».

Ранее Любовь Успенская встала на сторону своей дочери Татьяны Плаксиной, которую обвинили в занятии стриптизом. По словам певицы, она сама с удовольствием освоила бы танцы на пилоне и считает, что стрип-пластика — это искусство.

До этого стало известно, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила продать свою картину на аукционе. Стартовая цена лота — 100 тысяч рублей. Отмечается, что Плаксина дает своим полотнам, на которых, как правило, изображены женские образы, необычные названия. Татьяна часто выкладывает свое творчество в соцсети, дополняя посты стихотворениями собственного сочинения.