«Дешёвая подделка»: Памела Андерсон отреагировала на шоу о себе

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Американская актриса и модель канадского происхождения Памела Андерсон отреагировала на выход мини-шоу о себе. Проект состоит из восьми серий. По мнению звезды, программа является «дешёвой подделкой», передаёт издание The Sun со ссылкой на подругу артистки.

Эпизоды рассказывают об отношениях Андерсон с музыкантом и барабанщиком группы Mötley Crüe — Томми Ли. Они поженились в 1995-м через 96 часов после знакомства. Собеседница портала отметила , что Андерсон не собирается смотреть передачу.

Она (Памела Андерсон. — NEWS.ru) никогда не слышала об актёрах, играющих её или Томми, и не хочет знать их. Она и её семья думают, что это шоу — дешёвая подделка, — говорится в публикации.

Роль Томми Ли исполнил 38-летний Себастиан Стэн. Памелу сыграла 32-летняя Лили Джеймс. Самой Андерсон кажется забавным, что Джеймс уделяется так много внимания из-за того, что ей достался именно её образ. Звезда «Спасателей Малибу» призналась, что расстроилась лишь из-за то, что проект затрагивает тему того, как её совместное интимное видео с Томми Ли стало достоянием общественности в 1995-м. По словам Андерсон, скандал является одним из самых тяжёлых в жизни.