«Держался молодцом»: Юрий Антонов после операций внезапно вышел в свет

https://static.news.ru/photo/2bddb2e2-9872-11eb-9aff-96000091f725_660.jpg Юрий Антонов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Советский и российский певец Юрий Антонов с 2018 года испытывает проблемы со здоровьем. Знаменитый музыкант около трёх лет назад травмировал колено, перенёс ряд операций. Недуг превратился в настоящее испытание. Из-за повреждения 76-летний мужчина не выходил в свет, проживая в загородном доме.

Но несколько дней назад в ресторане Центрального дома литераторов состоялась закрытая вечеринка, посвящённая Третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Гала-ужин внезапно посетил Юрий Антонов, пишет KP.RU. Гость держался молодцом, улыбался и охотно позировал светским журналистам. Судя по всему, композитору стало лучше после очередного хирургического вмешательства, а самое страшное позади.

Но в середине июля 2020-го его экстренно госпитализировали для срочной операции на ноге. Поэт признавался, что колено давно его мучает, пришлось пойти на кардинальные меры, и что после процедуры ему «очень больно».

Во время «затворничества» Антонов не скучал, несмотря на проблемы. В его подмосковном особняке много животных, также рядом находятся приглашённые работники. Он призывал соотечественников серьёзно отнестись к пандемии коронавируса и вспомнить о дисциплине. Антонов подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности.

Как ранее писал NEWS.ru, свыше двух лет актриса Анастасия Заворотнюк, известная по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня», практически не общается с коллегами по цеху из-за тяжёлой болезни. Артистка Наталья Бондарчук верит, что звезда справится с недугом и вернётся к обычной жизни. По её словам, она даже не поздравила Заворотнюк с 50-летием. По мнению Бондарчук, сейчас не время для торжеств — надо дождаться выздоровления.