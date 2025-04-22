Деревянко, жена Мартиросяна, пластические операции: как живет Яна Кошкина

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Яна Кошкина

22 апреля одной из самых сексуальных звезд российского шоу-бизнеса, актрисе, телеведущей и модели Яне Кошкиной исполнилось 35 лет. Ко дню рождения знаменитости NEWS.ru рассказывает о ее пути к успеху и громких романах.

Какие проекты сделали Кошкину знаменитой

Яна Кошкина родилась в Санкт-Петербурге. Мама Маргарита, в прошлом спортсменка, работала детским тренером, отец Виктор трудился на спасательной станции, был водолазом. Родители развелись, когда дочка была еще маленькой. С детства девочка занималась художественной гимнастикой, но после окончания школы поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (нынешний РГИСИ).

Сделать такой выбор ей помог ранний опыт киносъемок, пробудивший интерес к актерскому мастерству. С шестого класса Яна была участницей многосерийного фильма о подростках «ОБЖ», позднее, после института, — актрисой эпизодов в «Интернах», «Дружбе народов», «Улицах разбитых фонарей», «Кухне», «Светофоре», «Проснемся вместе?».

Первая популярность пришла к Кошкиной после выхода молодежной комедии «Второй шанс», где она сыграла главную роль. В 2015-м на ТНТ вышел ситком «ЧОП» — там актриса предстала в образе работницы спа-салона Снежаны. В 2016-м — блеснула в комедии «Любовь с ограничениями» вместе с Павлом Прилучным, а через год — в сериале «Домашний арест» с Павлом Деревянко.

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За последние годы в фильмографии артистки появились картины «Предпоследняя инстанция», «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет все!», «Бар МоскваЧики», «Телохранители-2».

Звезда экрана не только снимается в кино, но и активно участвует в различных телепроектах. В 2017 году она стала ведущей шоу «Короли фанеры» вместе с Павлом Прилучным и пробовалась в шоу «Голос», но не прошла слепые прослушивания. Зрителям запомнилось ее участие в программах «Кто хочет стать миллионером?», «МаксимМаксим», «Лучше всех», «Контрольная закупка», «Модный приговор».

С 2018 года Кошкина стала актрисой шоу «Однажды в России», а до этого часто появлялась в миниатюрах резидентов Comedy Club. Кроме того, в 2021–2022 годах вела чарт «10 Sexy» на «МУЗ-ТВ» и была соведущей Дмитрия Красилова в новогоднем шоу «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Яна Кошкина

В каком театре играет Кошкина

В 2021 году Яна Кошкина стала актрисой театра «На Малой Бронной». Девушка дебютировала в спектакле «Бесы Достоевского» Константина Богомолова, а затем появилась в других постановках режиссера — «Дядя Лева» и «Покровские ворота».

«Я так счастлива, что в моей жизни появился театр… Это какая-то отдельная планета. Спасибо Константину Богомолову, что открыл ее для меня!» — писала Кошкина в соцсетях.

Какие слухи и сплетни ходят о Кошкиной

Пресса постоянно приписывает исполнительнице ярких ролей романы со звездами шоу-бизнеса, но сама она старается тщательно скрывать возлюбленных. Стоило ей начать активно появляться в проектах ТНТ, в интернете сразу поползли слухи о ее романе с Гариком Мартиросяном. Девушка только смеялась над сплетнями, а супруга Гарика, Жанна Левина-Мартиросян, заявила, что ей самой нравится Кошкина.

«Она красивая, харизматичная, яркая и обаятельная!» — заявила девушка в соцсетях.

Вслед за Мартиросяном журналисты стали подозревать актрису в романе с Гариком Харламовым. Информация распространилась в разгар развода комика с артисткой Кристиной Асмус. Ведущая не комментировала сплетни, а Гарик решил подшутить над домыслами, опубликовав в своем микроблоге смонтированное фото с пышногрудой женщиной.

«Ладно, раскрыли! Что уж там… Знакомьтесь, моя новая пассия — Гига Бюстовна Грудинина!» — пошутил Харламов.

После выхода сериала «Домашний арест» Кошкиной приписывали роман с Павлом Деревянко. К тому же в 2019 году актеры вместе появились на кинопремии «Золотой орел». Однако вскоре слухи затихли.

Яна часто публиковала в социальных сетях фотографии роскошных букетов, а в интервью заявляла, что состоит в отношениях. Но ни разу не подтверждала слухи о своих романах.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Яна Кошкина

Кто стал избранником

В ноябре 2023 года звезда показала подписчикам фото в белоснежном платье, после чего появилась информация о скором замужестве Кошкиной. Пока поклонники думали, что она таким образом подогревает интерес к новому фильму, кинодива подтвердила, что вышла замуж.

В течение года актриса скрывала имя возлюбленного. И только в ноябре 2024 журналисты выяснили, что супругом брюнетки стал бизнесмен Анатолий Черкасов. Молодой человек младше актрисы на семь лет. Известно, что он партнер по бизнесу Гарика Харламова. Они вместе владеют караоке-клубом «Невские мелодии».

После замужества Яна стала реже посещать светские мероприятия, отдавая предпочтение премьерам фильмов со своим участием. В декабре 2024 года она пришла вместе с мужем на презентацию комедии «Елки 11», но на прессволле позировала без Черкасова.

Сейчас любимица публики продолжает сниматься в кино и участвовать в телепроектах. После известия о замужестве СМИ перестали фантазировать на тему романов Кошкиной, но в Сети продолжают обсуждают ее внешность, в частности большой бюст. Поклонники уверены, что телеведущая делала пластические операции и косметологические инъекции, однако сама Кошкина это отрицает.

«Все свое! Но людям всегда нужно что-то обсуждать. Без этого никак», — комментировала Кошкина.

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