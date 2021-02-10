Деревянко рассказал о расставании с женой после десяти лет совместной жизни

Павел Деревянко рассказал, как расстался с гражданской женой Дарьей Мясищевой после десяти лет совместной жизни. Актёр и бизнес-леди разошлись в конце прошлого года, у них растут две дочери — Варвара и Александра.
Расставание крепкой пары стало большой неожиданностью для их друзей. Деревянко тяжело переживает разрыв.
Сейчас, когда мы с Дашей официально расстались, я всё равно называю её, Варю и Сашу своей семьёй. Потому что, по сути, так и есть, — рассказал актёр изданию «Семь дней».
По словам артиста, расставание прошло мирно, так как всё к этому шло. К тому же у них с женой были «нестандартные» отношения.
Мы вовремя это увидели, всё обсудили и, дабы не доводить до войны, решили расставаться. Никто не в обиде, нет победителей и побеждённых. Мы по-прежнему в прекрасных отношениях, — пояснил Деревянко.
По слухам, одной из причин расставания пары стало то, что владелица сети пекарен не выдержала «открытого» брака. При этом ходят разговоры о том, что актёр настаивал на свободных отношениях и связях с другими женщинами, тогда как его гражданская жена всё это терпела.
Косвенно Деревянко подтверждает эти слухи, говоря о том, что всё в их паре было «не от большой любви».
Мы не собирались жить вместе, но у нас появилась Варвара, чуть позже — Саша. Как-то мы набирали обороты. В нашей жизни случалось всякое, но мы долго оставались вместе и были счастливы. У нас была прекрасная, хоть и нестандартная семья, — рассказал актёр.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёру Павлу Деревянко запретили выезжать из страны. Не знавший о запрете артист вместе с дочкой отправился в аэропорт, где на контроле ему сообщили о задолженности перед государством.