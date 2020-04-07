Депутат подтвердил введение Надежды Бабкиной в искусственную кому

Бывшая жена певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад. Об этом рассказал её сын Никита Малинин.

Артист опубликовал детский снимок с матерью в Instagram. Сегодня маме 60 лет! К сожалению, она покинула нашу планету 3 месяца назад. Она была человеком с большим сердцем! — написал Малинин....