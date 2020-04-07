Депутат подтвердил введение Надежды Бабкиной в искусственную кому

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме, подтвердил депутат Московской городской думы Евгений Герасимов. По его словам, эта мера позволит ей поддерживать ритм дыхания.
Он отметил, что процедура необходима для поддержания её состояния здоровья.
В данной ситуации кома — это, скажем, медицинно-техническая процедура <...> Специально вводят в такое состояние, чтобы поддерживать ритм дыхания, —
сказалон в эфире «Первого канала».
Как писал NEWS.ru, Бабкину госпитализировали 6 апреля с диагнозом «пневмония». У певицы заподозрили коронавирус, но первые тесты дали отрицательный результат.
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