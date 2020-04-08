Депутат Мосгордумы рассказал о состоянии Бабкиной

https://static.news.ru/photo/34306b66-79aa-11ea-b136-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: ngbabkina/instagram.com

Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, оценивается как стабильное, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

По его словам, дополнительных сведений о здоровье певицы не поступает.

Будем надеяться, что она идёт на поправку, — отметил он.

Герасимов не смог ответить на вопрос, сколько времени Бабкина пробудет в искусственной коме, подчеркнув, что такое состояние врачи могут поддерживать столько, сколько нужно, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Герасимов рассказал, что Бабкина находится в медикаментозной коме. Он уточнил, что эта мера позволит ей поддерживать ритм дыхания.

7 апреля представитель Бабкиной раскрыл диагноз известной певицы. Он подтвердил, что она находится в больнице с диагнозом «пневмония» и сдала тест на коронавирус. Анализ показал отрицательный результат.