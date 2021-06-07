Депутат Госдумы вручил свою премию Моргенштерну после скандала на МУЗ-ТВ

Депутат Госдумы Алексей Лисовенко придумал и вручил Моргенштерну собственную премию, чтобы поддержать его после скандала на МУЗ-ТВ. Видео с церемонии вручения единоросс опубликовал на своей странице в Instagram.
Моргенштерну сегодня ушла премия «ХАЙП РУНЕТА» в номинации «Ты лучше Пирожкова». Морги, не грусти, — подписал видео депутат.
Сам Моргенштерн на церемонии не присутствовал.
Скандал с вручением премии МУЗ-ТВ в номинации «Исполнитель года» связан с недовольством Моргенштерна победой Александра Реввы. Рэпер не выдержал, вышел на сцену во время вручения «тарелки» Артуру Пирожкову и устроил разбирательство. Он требовал вывести на экраны результаты зрительского голосования, не слушал ведущих и в конце гордо заявил, что люди будут помнить именно его.
Как сообщалось ранее, зрители в пух и прах раскритиковали «Премию МУЗ-ТВ — 20/21. Начало света». Публику разочаровали и номинанты, и ведущие, которые не отрывались от карточек, и скандальные выходки участников мероприятия.