Депутат ГД требует проверить «Дом-2» после жалоб участницы на избиение

https://static.news.ru/photo/b3cb7190-cb21-11ea-bbc5-fa163e074e61_660.jpg Ирина Наумова Фото: naumi_i/instagram.com

Депутат Госдумы Владимир Бурматов обратился в прокуратуру в интересах 23-летней челябинки Ирины Наумовой, сообщившей, что её силой удерживали и били на съёмочной площадке телепроекта «Дом-2». К Бурматову девушка обратилась после того, как по её заявлению отказались возбуждать дело в столице.

Как пояснили в пресс-службе депутата, Наумова осталась без работы из-за пандемии и решила поучаствовать в реалити-шоу. Она прошла кастинги, влилась в коллектив, приобрела поклонников, а когда захотела покинуть съёмки, её не отпустили, пишет Znak.

Бывшая участница «Дома-2» утверждает, что на ночь её заперли в одном домике с другим участником проекта, Павлом Бабичем, она испугалась, выломала окно и выбралась, но до того как за ней приехало такси, её задержали сотрудники проекта.

Восемь мужчин, как мячик, бросают тебя из рук в руки. Мне порвали куртку, меня толкали, пинали, таскали за волосы. Это физическое насилие, оно ни в какой мере не должно быть применимо. В первую очередь я женщина, и ко мне мужчина применил физическую силу, — цитирует Наумову пресс-служба Бурматова.

Депутат заявил о том, что в отношении обратившейся к нему девушки были допущены ряд других нарушений, в частности договор с ней расторгли задним числом, а её фотографии используются для рекламы различных товаров. Он обратился в прокуратуру с требованием проверить действия полиции и разобраться в конфликте.

Надо разбираться в этой ситуации. То, что рассказывает Ирина, производит дикое впечатление. Мы намерены подключить прокуратуру, потому что, с нашей точки зрения, дело должно быть возбуждено, должно расследоваться, и уже следствие должно выяснить, кто был виноват, что происходило, кто к какой ответственности должен быть привлечён. На мой взгляд, отказ в возбуждении уголовного дела неправомерен и прокуратура должна проверить законность этого отказа, — подчеркнул Бурматов.

Как писал NEWS.ru ранее, неизвестные избили участника шоу «Дом-2» и «Битва экстрасенсов» Никиту Турчина в столице. В настоящий момент он находится в одной из больниц города. Врачи оценивают состояние звезды как средней степени тяжести.