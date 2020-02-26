Украинская певица Светлана Лобода
Клип снял режиссёр Алан Бадоев. Несмотря на яркие образы, большинству он пришёлся не по вкусу. Движения певицы пользователи сравнили с «плясками зомби», отметив, что романтические образы Лободе идут гораздо больше.
Позовите священника, у неё «Шесть демонов Эмили Роуз», — заметил один из юзеров.
Пользователи сошлись во мнении, что клип стал для них полным разочарованием. Они посчитали видео «слишком специфичным» и пошутили, что оно напоминает пособие для психиатра.
Однако нашлись и те, кому новинка пришлась по душе.
Алан как всегда сделал супер продукт, Света умница, вот эта форма у неё, шикарная женщина, — написала одна из фанаток.
Ранее, как писал NEWS.ru, композитор Артём Иванов рассказал, сколько стоят хиты Лободы и Лолиты. Цены, по его словам, варьируются от задач, среднего ценника на хиты нет, но в среднем один музыкальный проект стоит от 200 тыс. до 2 млн рублей.
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