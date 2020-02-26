https://static.news.ru/photo/8f44ff20-58ae-11ea-bf59-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинская певица Светлана Лобода презентовала на YouTube видео на песню «Новый Рим». На кадрах она перевоплощается из кровожадного зомби в «королеву диско». Видео вызвало шквал критики и за первые несколько часов после публикации собрало семь тысяч дизлайков.

Клип снял режиссёр Алан Бадоев. Несмотря на яркие образы, большинству он пришёлся не по вкусу. Движения певицы пользователи сравнили с «плясками зомби», отметив, что романтические образы Лободе идут гораздо больше.

Позовите священника, у неё «Шесть демонов Эмили Роуз», — заметил один из юзеров.

Пользователи сошлись во мнении, что клип стал для них полным разочарованием. Они посчитали видео «слишком специфичным» и пошутили, что оно напоминает пособие для психиатра.

Однако нашлись и те, кому новинка пришлась по душе.

Алан как всегда сделал супер продукт, Света умница, вот эта форма у неё, шикарная женщина, — написала одна из фанаток.

Ранее, как писал NEWS.ru, композитор Артём Иванов рассказал, сколько стоят хиты Лободы и Лолиты. Цены, по его словам, варьируются от задач, среднего ценника на хиты нет, но в среднем один музыкальный проект стоит от 200 тыс. до 2 млн рублей.