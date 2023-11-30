Денис Клявер и Стас Костюшкин рассказали о звездной болезни Стас Костюшкин: звездная болезнь до сих пор со мной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Клявер и Стас Костюшкин

Участник российского дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» в шутку заявил, что звездная болезнь до сих лор с ним. Так певец отреагировал на просьбу журналиста рассказать, когда певцы ею заболели, передает корреспондент NEWS.ru.

Стас Костюшкин и Денис Клявер вспомнили два эпизода, которые смогли связать со звездной болезнью. Первый из них произошел в Москве.

Помню конкурс «Ялта Москва Транзит» прошел, мы выходим с Димой из гостиницы «Космос». Вдруг проезжают девчонки на машине и они кричат: «Пацаны мы вас любим!». Я говорю: «Вот она, звездная болезнь, вот мы наконец-то и заболели», — рассказал Костюшкин.

Другой эпизод случился много раньше, в 2001-м или 2002 году, когда о «Чай вдвоем» еще никто не знал. По словам, Клявера, у них и песен тогда не было. Дуэт работал в клубе на московском Арбате одними из последних. Перед ними выступал американский джазовый музыкант Скэтмэн Джон.

Поем одну песню, потом вторую, а на третьей люди просто уходят. Они не то что не хлопают, они даже не слушают нас. Я выхожу из клуба и говорю: «Скэтмэн Джон, Скэтмэн Джон! Он публику не смог нормально разогреть», — отметил Костюшкин.

Ранее сообщалось, что певица Анна Седокова посетила афтерпати «Золотого граммофона» вместе с мужем Янисом Тимма, с которым у нее сложные отношения. Исполнительница пришла первой, позже подошел ее супруг. Седокова танцевала под песни Николая Баскова, Тимма сидел, однако было видно, что они пара и ведут себя соответствующе. Даже прошлись за ручку, затем целовались.