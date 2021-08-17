Дэниел Крейг оставит своих дочерей без наследства

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Певица Виктория Дайнеко, которая осенью идёт в Госдуму от партии «Зелёная альтернатива», в беседе с NEWS.ru рассказала о первых трудностях на пути в политику. Артистка призналась: ей приходится узнавать сейчас много нового, однако она находит это интересным.

Новая стезя. Я полна ожиданий и уверена, что принесу пользу. Сейчас много нового нужно узнавать, с головой погружаться, наращивать понимание процессов, действий законодательства. Это всё непросто для человека со стороны,...