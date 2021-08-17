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Дэниел Крейг оставит своих дочерей без наследства

10:41, 18 августа 2021
Дэниел Крейг оставит своих дочерей без наследства Дэниел Крейг Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS
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Голливудский актёр Дэниел Крейг, известный по роли спецагента Джеймса Бонда, заявил о намерении оставить своих дочерей без наследства. Об этом он сообщил изданию Mirror.

Я не хочу оставлять следующему поколению большие суммы — наследование само по себе довольно неприятно. Моя философия такова: прежде чем уйти, нужно потратить свои богатства или же отдать. Лучше потратить их на добрые дела, чем отдать своим детям, — признался Крейг.

В качестве аргумента своей точки зрения голливудский актёр привёл поговорку, которая утверждает, что «если ты умираешь богатым человеком, то проигрываешь». Также Крейг вспомнил мультимиллионера Эндрю Карнеги, который по современным меркам потратил $11 млрд долларов на благотворительность: звезда бондианы оценил щедрость предпринимателя, но выразил уверенность в том, что «большую часть денег он сохранил».

Ранее стала известна дата выхода последнего фильма о Джеймсе Бонде, в котором Крейг исполнит главную роль.

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