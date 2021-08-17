Дэниел Крейг оставит своих дочерей без наследства

Голливудский актёр Дэниел Крейг, известный по роли спецагента Джеймса Бонда, заявил о намерении оставить своих дочерей без наследства. Об этом он сообщил изданию Mirror.
Я не хочу оставлять следующему поколению большие суммы — наследование само по себе довольно неприятно. Моя философия такова: прежде чем уйти, нужно потратить свои богатства или же отдать. Лучше потратить их на добрые дела, чем отдать своим детям, — признался Крейг.
В качестве аргумента своей точки зрения голливудский актёр привёл поговорку, которая утверждает, что «если ты умираешь богатым человеком, то проигрываешь». Также Крейг вспомнил мультимиллионера Эндрю Карнеги, который по современным меркам потратил $11 млрд долларов на благотворительность: звезда бондианы оценил щедрость предпринимателя, но выразил уверенность в том, что «большую часть денег он сохранил».
Ранее стала известна дата выхода последнего фильма о Джеймсе Бонде, в котором Крейг исполнит главную роль.