Деми Мур засветилась на Каннском фестивале с Пловом Актриса Деми Мур взяла на Каннский фестиваль своего чихуахуа по кличке Плов

Фото: Alberto Terenghi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудская актриса Деми Мур и ее чихуахуа Плов

Голливудская актриса Деми Мур посетила 77-й Каннский кинофестиваль, пишет Reuters. На мероприятие она взяла свою собаку породы чихуахуа по кличке Плов.

Мур представила новый фильм «Вещество» режиссера Корали Фаржеа, где она играет фитнес-инструктора, записавшуюся на таинственный курс, который обещает вернуть телу лучший облик из возможных. Для презентации боди-хоррора звезда выбрала черное платье-бюстье с декольте и черным цветком на талии. В руках она держала Плова. Мур часто берет питомца на различные мероприятия, и на Каннском фестивале он выглядел довольно спокойно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял на парад Победы в Москве своего шпица по кличке Умка. Собака главы республики сидел на трибунах без поводка. Уточняется, что питомец Лукашенко не в первый раз посетил парад, посвященный 9 Мая в российской столице.

Ветеринар Михаил Шеляков предположил, что шпиц Лукашенко — крепкая собака, поэтому шумный парад Победы на Красной площади, на котором четвероногий присутствовал с хозяином, не напугал его. Эксперт также уточнил, что московскую непогоду любимец главы республики должен был перенести спокойно, если был под зонтом, в комбинезоне или на руках.