Актриса Деми Мур увлеклась солистом группы Jonas Brothers Джо Джонасом, который развелся со звездой сериала «Игра престолов» Софи Тернер, информирует Page Six. По данным источника, знакомого с ситуацией, пара флиртовала друг с другом на мероприятии amfAR в рамках Каннского кинофестиваля. Журналисты отметили, что Деми Мур и Джо Джонас подружились.
У них есть общие друзья, и они сблизились, — уточнил источник издания.
Авторы публикации отметили, что на месте Джонаса остерегались бы Мур, один из бывших мужей которой превратился в «скуфа» и близок к «отмене», а другой неизлечимо болен. Однако это не помешало 61-летней актрисе затмить всех на Каннском кинофестивале. Деми Мур и Джо Джонаса заметили вместе на обеде в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc во Франции.
Актриса представляла на смотре новый фильм ужасов «Вещество». Мур попала в объективы папарацци на обеде с Джо Джонасом, его братом Кевином и супермоделью Хайди Клум. Оказалось, что солист группы дружит со стилистом актрисы и ее менеджером.
Деми Мур ранее взяла с собой на мероприятие в рамках Каннского кинофестиваля собаку породы чихуа-хуа по кличке Плов. Знаменитость держала питомца в руках, и он выглядел спокойным.