Деми Мур увлеклась бывшим мужем звезды «Игры престолов» Page Six: Деми Мур увлеклась певцом Джо Джонасом на Каннском кинофестивале

Фото: Terence Baelen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Деми Мур

Актриса Деми Мур увлеклась солистом группы Jonas Brothers Джо Джонасом, который развелся со звездой сериала «Игра престолов» Софи Тернер, информирует Page Six. По данным источника, знакомого с ситуацией, пара флиртовала друг с другом на мероприятии amfAR в рамках Каннского кинофестиваля. Журналисты отметили, что Деми Мур и Джо Джонас подружились.

У них есть общие друзья, и они сблизились, — уточнил источник издания.

Авторы публикации отметили, что на месте Джонаса остерегались бы Мур, один из бывших мужей которой превратился в «скуфа» и близок к «отмене», а другой неизлечимо болен. Однако это не помешало 61-летней актрисе затмить всех на Каннском кинофестивале. Деми Мур и Джо Джонаса заметили вместе на обеде в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc во Франции.

Актриса представляла на смотре новый фильм ужасов «Вещество». Мур попала в объективы папарацци на обеде с Джо Джонасом, его братом Кевином и супермоделью Хайди Клум. Оказалось, что солист группы дружит со стилистом актрисы и ее менеджером.

Деми Мур ранее взяла с собой на мероприятие в рамках Каннского кинофестиваля собаку породы чихуа-хуа по кличке Плов. Знаменитость держала питомца в руках, и он выглядел спокойным.