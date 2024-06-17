Деми Мур показала фото больного деменцией Брюса Уиллиса Деми Мур публично поздравила Брюса Уиллиса с Международным днем отца

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Деми Мур

Звезда Голливуда Деми Мур опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) несколько фотографий, на которых запечатлен ее бывший супруг Брюс Уиллис, последнее время страдающий от деменции. Архивными снимками Мур решила поздравить актера с Международным днем отца.

Деми представила два фото, на котором Брюс предстал как заботливый папа. На первом снимке актер сидит вместе с дочерью Скаут на веранде, и девушка нежно касается его лица. На второй фотографии «крепкий орешек» и его дочка Эвелин в домашних халатах прилегли на диван. Отец и дочь загадочно улыбаются, спрятав глаза под знаменитую огуречную маску.

Ранее издание In Touch Weekly сообщало, что Деми Мур тяжело переживает борьбу с деменцией ее бывшего мужа, с которым она была вместе более 10 лет. По словам источников, американская актриса готовится к «эмоциональному прощанию» с Уиллисом.

Согласно публикации, Мур и Уиллис сохранили теплые отношения даже после развода. Она подружилась с новой женой актера Эммой Хеминг и нередко гостила в их доме. По словам собеседника издания, кинозвезде тяжело смотреть на то, как Брюс постепенно перестает узнавать родных.

Брюсу Уиллису долго не могли поставить правильный диагноз. Больше года назад его родные забили тревогу: у актера начались серьезные проблемы с коммуникацией. Тогда врачи описали его болезнь как афазию — расстройство, при котором возникают трудности с собственной речью и с пониманием речи других людей. В марте 2022 года Уиллис был вынужден прекратить актерскую деятельность. С тех пор его заболевание прогрессировало.