«Дело спустят на тормозах»: Миро высказалась о пьяном ДТП с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/c3b0614c-b078-11ea-9f91-fa163e074e61_660.jpg Лена Миро Фото: Лена Миро/vk.com

Авария, которую устроил актёр Михаил Ефремов, вызвала бурное обсуждение. Не осталась в стороне и известный блогер Лена Миро. Она считает, что если народ перестанет возмущаться, то «дело спустят на тормозах». В этом случае актёр благополучно избежит наказания и получит лишь условный срок.

Если мы с вами заткнёмся, Миша отделается очень легко, — написала она в своём блоге.

По её мнению, «на дорогах власть имущие творят, что хотят, и им за это ничего никогда не бывает». Блогер считает, что пора изменить ситуацию, когда известные люди избегают наказания, а их адвокаты выставляют всё, чтобы переиначить в глазах общественного мнения суть преступления.

Почему за умышленное убийство сажают, а за умышленное убийство, когда пьяный садится за руль, все так легко отделываются? Будто и не убийство это вовсе, а несчастный случай, трагедия, происшествие — как только не называют подобное преступление, переиначивая понятия! — возмущается Миро.

В частности, блогер напомнила о публичном заявлении театра «Современник», в котором об аварии артиста говорилось как о «трагедии». По словам Миро, театралы выступают в поддержку Ефремова и хотят поскорее «отмазать» его, чтоб скандал утих. Она добавила, что Ефремов заслуживает серьёзного наказания. В таком случае он начнёт думать, прежде чем пьяным сесть за руль.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Позже актёр записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь, однако те отказались её принимать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёры театра «Современник» призвали общественность не становиться судьями, не клеймить или оправдывать Михаила Ефремова. Он был и остаётся неотъемлемой частью театра, считает коллектив.