https://static.news.ru/photo/b03763ec-5ef0-11ea-b629-fa163e074e61_660.jpg Фото: luberetzy.mo.sudrf.ru

Подмосковный пристав закрыл дело по долгу российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Решение было принято в связи с невозможностью найти должника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актриса должна была вернуть денежный долг по решению мирового суда Люберецкого района. Однако Заворотнюк на протяжении долгого времени находилась на лечении в клинике. На данный момент о её состоянии ничего не известно.

Как писал NEWS.ru, поклонники Анастасии Заворотнюк возмущены тем, что её семья уже больше месяца не говорила о состоянии их любимой артистки.

13 сентября Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи у неё диагностировали злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней актрисы возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.