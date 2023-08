Делал пластику, чуть не умер от ожогов: яркие факты о Майкле Джексоне 29 августа певцу исполнилось бы 65 лет

Фото: Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Майкл Джексон

Майклу Джексону сегодня могло бы исполниться 65 лет. Король поп-сцены устроил революцию в музыке, хореографии и моде. Однако помимо этого певец не раз попадал в крупные скандалы, которые сильно сказались на его репутации. За некоторые поступки Джексона собирались судить даже после его смерти. NEWS.ru рассказывает самые яркие факты из жизни артиста.

Почему у Джексона поменялся цвет кожи

Майкл Джексон родился темнокожим, однако в 1980-х его внешность начала меняться. Дерматолог Арнольд Кляйн диагностировал у артиста редкую генетическую болезнь — витилиго, которая приводит к появлению белых пятен и чувствительности к солнечному свету. По словам специалистов, именно поэтому певец использовал косметику светлых тонов и отбеливающие кремы, чтобы скрывать неровные пятна от болезни. Общественность обвинила артиста в попытках казаться белым.

Лишь в 1993 году Джексон откровенно рассказал Опре Уинфри о кожном заболевании. Он отметил, что ничего не знает об отбеливании кожи.

«Я ничего не могу поделать с этим. Когда люди выдумывают истории о том, что я не хочу быть тем, кто я есть, мне больно. Для меня это проблема. Я не могу это контролировать. Но как насчет миллионов людей, которые сидят на солнце и становятся темнее, чем они есть? Об этом никто ничего не говорит», — сказал Майкл в интервью.

Примерно в то же время у артиста изменилась форма носа: он сделал ринопластику. В автобиографии Майкл написал, что дважды ложился на стол хирурга — для коррекции формы носа и создания ямочки на подбородке.

Фото: Celebrity Photo/colourpress.com/Global Look Press Майкл Джексон

С каким насилием столкнулся Джексон

Кроме того, в 1990-х Майкл Джексон и некоторые из его братьев и сестер заявили, что подвергались физическому и психологическому насилию со стороны своего отца Джо Джексона. В 2003 году мужчина признался, что порол детей в детстве, но опроверг другие предъявляемые ему обвинения.

По словам певца, отцовские методы нанесли ему глубокую травму, после которой у него развилось дисморфическое расстройство.

Почему Джексон носил парики

27 января 1984 года Джексон снимался в рекламном ролике «Пепси». По задумке сценаристов он должен был спускаться со сцены в зал по ступенькам, в это время сзади него загорались фейерверки. Во время второго дубля, когда Майкл пел Billie Jean, пиротехника сработала чуть раньше.

Джексон попал под огненные искры фейерверков. Волосы артиста, уложенные с помощью лака, загорелись. После выступления поп-короля госпитализировали. По некоторым данным, у него были ожоги второй и третьей степени, поэтому артисту пришлось перенести несколько операций по пересадке кожи. Волосы на голове Джексона больше не росли, поэтому он везде появлялся в черных париках.

В 1990-е американские СМИ писали, что Джексон стал зависимым от обезболивающих и сильных седативных средств. По словам друзей артиста, из-за полученных в 1984-м ожогов Майклу пришлось постоянно принимать эти препараты. В 1993 году певец прошел реабилитацию в специализированной клинике.

Сколько Джексон тратил на благотворительность

В течение всей карьеры Джексон много занимался благотворительностью. В 1985 году Майкл и еще 44 других исполнителя записали хит We Are The World. Весь доход от акции пошел на помощь голодающим детям в Африке. В конце своего тура Bad певец отдал некоторые личные вещи в специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для проведения благотворительного аукциона в поддержку образования детей в развивающихся странах.

В 1992 году он основал Мировой благотворительный фонд (Heal The World Foundation), а в 2001-м записал сингл Where Were You, посвященный жертвам трагических событий 11 сентября. Несколько раз в год Джексон отправлял многотысячные отчисления на лечение детей, больных раком, кожными заболеваниями, подвергавшихся насилию.

Фото: Stefan Kiefer/Global Look Pres Майкл Джексон

Из-за чего Джексона обвиняли в мошенничестве

Однако в скором времени выяснилось, что артист уклоняется от уплаты налогов. Когда размер задолженности достиг 100 млн фунтов стерлингов, Джексону пришлось продать ранчо в Калифорнии.

В 2002 году музыкант оказался в зале суда по делу о мошенничестве. Организатор концертов Арсель Аврам обвинил Майкла в нарушении контрактных обязательств и срыве двух выступлений. Он требовал от исполнителя неустойку в размере $21 млн.

В суде адвокаты музыканта заявили, что Джексон отказался выступать, потому что не получил весь обещанный гонорар. Однако представители обвинения опровергли эту информацию. По их словам, Майкл получил задаток в размере $1 млн. Кроме того, организаторы оплатили его долги — $1,2 млн. В итоге суд признал Джексона виновным и обязал выплатить Авраму более $5 млн.

В 2008 году сын короля Бахрейна шейх Абдулла бин Хамад аль-Халифа выступил с иском против Майкла Джексона. Он обвинил певца в присвоении $7 млн аванса за совместный музыкальный альбом и книгу, которые Джексон не выпустил. Адвокаты шейха утверждали, что аль-Халифа оплачивал долги Майкла, регулярно отправлял крупные суммы денег, приглашал его в Бахрейн и на протяжении некоторого времени полностью содержал.

Представители певца опровергли обвинения. По их словам, полученные от шейха миллионы были подарками и никаких официальных соглашений музыкант не заключал. Сторонам удалось мирно уладить конфликт.

Фото: Ed Souza/Santa Maria Times/Global Look Press Майкл Джексон

На ком был женат Майкл Джексон

В жизни Джексона официально было две женщины. В 1994 году певец вступил в брак с дочерью Элвиса Пресли Лизе-Мари. Они прожили вместе недолго, потому что Майкл уделял все время карьере. Менее чем через год Джексон женился во второй раз. Его женой стала 37-летняя медсестра в разводе Дебби Роу, с которой поп-король познакомился у своего дерматолога Арнольда Клейна.

Церемония состоялась в конце 1996 года в личных апартаментах Джексона в одном из сиднейских отелей. Однако после обмена клятвами жених удалился на другой этаж отеля без невесты.

В их браке родилось двое детей: сын — Принс Майкл Джексон I и дочь — Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон. В 1999 году Дебби Роу и Майкл Джексон развелись. После их разрыва дети остались с отцом, а Роу отказалась от родительских прав. Вторая жена артиста получила дом в Беверли-Хиллз стоимостью $2 млн и содержание в $900 тысяч в год.

Однако после того как Роу открыла журналистам подробности совместной жизни с Джексоном, Майкл прекратил выплаты. Женщина попыталась вернуть себе опеку над детьми в ноябре 2003 года. Тогда Джексона арестовали по подозрению в домогательствах к малолетним. Но суд отказал Роу в опеке.

Фото: Harrison Funk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Майкл Джексон

За что Джексона обвинили в педофилии

Впервые Джексона обвинили в растлении малолетних в 1993 году. Артисту попытались инкриминировать действия сексуального характера по отношению к 13-летнему Джордану Чандлеру. Отец мальчика уверял, что сын часто проводил время на ранчо Майкла Neverland. По показаниям мужчины, во время отдыха певец заставлял мальчика трогать его гениталии. В итоге Джексон заплатил семье ребенка $22 миллиона.

Но спустя десять лет история повторилась. На этот раз с обвинениями в педофилии выступил 13-летний Гэвин Арвизо, который рассказал, что Майкл предлагал маленьким мальчикам алкоголь, потом ощупывал их в интимных местах. Суд предъявил Джексону обвинения в 10 случаях нарушения закона: по четырем эпизодам развратных действий с несовершеннолетними и их спаивания спиртным, один случай удерживания детей против их воли и одна попытка совершения развратных действий. Обвиняемому грозило от 18 до 20 лет тюрьмы.

Бывший повар певца Филипп Лемарк и бывшая горничная Джексона Адриан Макманус рассказали об истории отношений Джексона и тогда еще несовершеннолетнего актера Макколея Калкина. Повар утверждал, что стал свидетелем растления 11-летнего мальчика. Но сам Калкин заявил в суде, что их связывают исключительно дружеские отношения. При этом актер признался, что в возрасте 9–14 лет он часто навещал Джексона на ранчо Neverland и неоднократно спал в его постели.

Поп-король отрицал все обвинения. Разбирательство длилось два года и завершилось оправдательным приговором. Уже после смерти Джексона Гэвин признался, что оклеветал музыканта по просьбе своего отца.

В марте 2019 года HBO выпустил документальный фильм «Покидая Неверленд», главными героями которого стали Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак. Они рассказали, что певец начал насиловать их, когда им было 7 и 10 лет. Когда обоим исполнилось 14, музыкант якобы потерял к ним интерес.

21 августа 2023 года апелляционный суд в США разрешил Уэйду Робсону и Джеймсу Сейфчаку подавать иски к принадлежавшим певцу компаниям. Таким образом, суд над покойным артистом продолжается.

Почему не все верят в смерть поп-короля

Поп-король умер в 2009 году. Официальной причиной смерти стала передозировка сильнодействующих препаратов. Однако не все поверили в реальную гибель Майкла Джексона. В Сети до сих пор ищут подтверждения теории заговора, согласно которой артист инсценировал свою смерть, чтобы скрыться от проблем и долгов.

Сторонники версии считают странным, что певец отменил концерты за неделю до кончины и его хоронили в закрытом гробу. По их наблюдениям, родственники на похоронах почти не плакали, на надгробии в семейном склепе не значится его имя. Они считают, что Майкл планировал «смерть» на протяжении четырех лет и сейчас спокойно встречает 65-летие вдали от всех.

