«Отработанные шлаки»: Садальский резко высказался об участниках шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/fdfa55e4-9234-11eb-af58-96000091f725_660.jpg Станислав Садальский Фото: stassadal/instagram.com

Актёр Станислав Садальский обрушился с критикой на участников и организаторов музыкального шоу «Маска», обвинив их в «специальных вбросах» для поддержания популярности. Он считает, что у них низкий уровень культуры.

Дебилизация полная. Как можно голосом Буратино говорить? Это как «Петросян-шоу», если человек несмешно шутит, они вставляют «ха-ха-ха». Это показывает наш уровень культуры. Скажи, что популярно — я скажу, что это такое, — заявил Садальский NEWS.ru.

По мнению актёра, «уважающий себя артист» не станет принимать участия в подобных шоу, но закрывать «Маску» не стоит, так как все нормальные люди всё равно большую часть времени проводят в Интернете.

Они (организаторы шоу. — NEWS.ru) делают специальные вбросы для популярности, что какие-то миллионы, что все знают, кто находится под маской. Уважающий себя артист там не будет находиться. Там в этих масках — все отработанные шлаки. <...> Пусть идёт [шоу], это самый простой путь. Всё равно все нормальные в Интернете сидят. Но шоу это — даун-шоу, — заключил артист.

Как сообщал NEWS.ru, Станислав Садальский ранее заподозрил организаторов шоу «Маска» в обмане, обратив внимание на различие между участником в костюме Ананаса и габаритами продюсера Иосифа Пригожина. Артист добавил, что действо построено по канонам плоского американского юмора с «околесицей-обсуждением» и «бредовыми догадками».