DC заменят классического Супермена на его сына-гомосексуалиста

Фото: ComicArtistPro Secrets/youtube.com

Изменившуюся после болезни певицу МакSсим сняли на видео. На кадрах видно, что артистка сильно похудела и заново учится ходить. Запись появилась в Telegram-канале Baza.

Восстановление даётся непросто: МакSим весит чуть больше 30 кг, организм заново учится обычным вещам. Из-за потери мышечной массы ходит Марина с трудом, ей помогает врач-куратор Денис Павлов, — говорится в...