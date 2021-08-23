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DC заменят классического Супермена на его сына-гомосексуалиста

15:30, 23 августа 2021
DC заменят классического Супермена на его сына-гомосексуалиста Фото: ComicArtistPro Secrets/youtube.com
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Художник DC Comics Итан Ван Скиве заявил, что компания планирует заменить классического Супермена Кларка Кента на его сына нетрадиционной сексуальной ориентации Джонатана Кента. Об этом он рассказал во время прямой трансляции, опубликованной на YоuТubе-канале ComicArtistPro Secrets.

Я только что узнал кое-какую информацию о планах DC. Пока этого никто не знает кроме меня. Думаю, Кларк Кент попрощается с нами. Его собираются заменить Джонатаном Кентом, а затем объявят, что этот персонаж — гей, — признался Ван Скиве.

По словам художника, компания DC Comics решила попрощаться с классическим образом супергероя из-за проблем с авторскими правами: большая часть доходов от использования бренда «Супермен» уходила напрямую в компанию DC, в то время как создатели персонажа получали лишь малую долю прибыли. Нетрадиционная сексуальная ориентация героя будет раскрыта в новой серии комиксов «Супермен: сын Кал-Эла», которую начали выпускать в июле этого года.

Ранее стало известно, что Железного человека в мультивселенной Marvel заменит темнокожая героиня, Железное Сердце.

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