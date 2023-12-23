«Даже не вставило»: звезды нашли что сказать о вечеринке Ивлеевой Певица Лолита заявила, что ее рассмешила критика нарядов и вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская ответила хейтерам, раскритиковавшим ее внешний вид на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Что еще сказали звезды об этом мероприятии?

Что сказала Лолита о вечеринке Ивлеевой

На вечеринке с дресс-кодом almost naked («почти голый»), состоявшейся 20 декабря в клубе Mutabor, Лолита была одета в белый комбинезон, который, по признанию исполнительницы, лежал у нее два года с неоторванной биркой, а также пояс для чулок, купленный «для любовника». По словам звезды, она долго подбирала наряд на вечеринку Ивлеевой таким образом, чтобы скрыть дефекты тела и возрастные изменения.

После посещения вечеринки на артистку обрушилась волна критики. Лолита нашла, что ответить хейтерам, подчеркнув, что направленность вечеринки была ироничная, без сексуального подтекста — в ином случае, по ее мнению, «60-летних бы просто не позвали».

«Не могу ничего не сказать про вечеринку Насти Ивлеевой, на которой я была. Потрясающее послевкусие, но самое смешное было после. Организованный хейт на ровном месте как-то меня посмешил. <...> Хейт какой-то был однообразный, даже не вставило», — сказала Лолита.

На свое 70-летие Лолита пообещала появиться в этом же образе.

Кто извинился за участие в вечеринке Ивлеевой

Молодой рэп-исполнитель VACIO в одночасье получил известность благодаря своему появлению на скандальной «голой» вечеринке. Образ, по признанию музыканта, скопированный с солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Киддиса, привел его на скамью подсудимых.

22 декабря Лефортовский суд Москвы оштрафовал рэпера на 200 тыс. руб. и приговорил к 15 суткам ареста за нарушение общественного порядка и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений записал видео с извинениями.

«Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны. Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. И в итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — сказал исполнитель.

Фото: t.me/moscowcourts VACIO (в центре)

Почему Джиган назвал вечеринку Ивлеевой пранком

Рэпер назвал мероприятие блогера «отвратным» «пранком». У Джигана создалось впечатление, что Ивлеева подшутила над всеми «адекватными» людьми, которых собрала в Mutabor. Рэпер признался, что он и его жена Оксана Самойлова быстро покинули мероприятие.

«Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — сказал рэпер.

Вместе с этим в Сети есть фотографии, на которых исполнитель позирует с голым торсом, показывая татуировки. Кроме того, появились видео, на которых Джиган сидит в телефоне, а напротив него танцует певица Глюкоза в прозрачной юбке и закрывающем тело боди.

За что Слава раскритиковала вечеринку Ивлеевой

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) назвала «голую вечеринку» срамотой. Говоря о мероприятии, она использовала выражение «Содом и Гоморра», которое употребляют для описания мест крайнего разврата и попирания моральных устоев.

«Ой, ребята, шо делается! Срамота-то какая! У Настьки-то Ивлеевой видали, что происходит? Голые все, попы голые. Как же допустили такое? Гей-пропаганду нельзя, а Содом и Гоморру можно, получается?» — сказала певица, общаясь с подписчиками в социальных сетях.

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Составлен список звезд, которые участвовали в «голой» вечеринке Ивлеевой