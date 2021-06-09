Даву возмутили слова продюсера Лободы про «расчленение на шашлыки»

https://static.news.ru/photo/2bae6a0e-c8e3-11eb-8649-96000091f725_660.jpg Давид Манукян Фото: dava_m/instagram.com

Российский рэпер Давид Манукян (Дава) в сторис личного Instagram-аккаунта возмутился отзывами о нём продюсера Светланы Лободы — Нателлы Крапивиной. Она написала, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

Почему так много зла? Не нравится — не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки. <...> Моё шоу вам не нравится, а желание убить человека вы поддерживаете?, — написал Дава.

Музыкант добавил, что больше всего его шокирует, что многие юзеры «поддерживают это».

Накануне Крапивина подвергла критике выступление Филиппа Киркорова и Давы на премии МУЗ-ТВ. По её мнению, номер — «паноптикум в чистом виде». Она отметила, что шоу-бизнес всё больше напоминает цирк уродов, и пообещала больше не ходить на музыкальные премии, так как ей стыдно за других звёзд.

Киркоров и Манукян приехали на премию в «свадебных» нарядах. Звёзд привёз белый кабриолет в окружении полуголых мужчин, которые несли в руках розы. При этом музыканты шли по красной дорожке под руку под крики «Горько». Ведущими церемонии были Александр Ревва, Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев.

Ранее сообщалось, что премия МУЗ-ТВ в 2021-м стала, пожалуй, одной из самых скандальных за прошедшие годы: шокирующий образ блогера Дани Милохина в костюме интерсекс-человека и Игорь Синяк в чёрном женском платье. Кроме того, поклонников удивили рэпер Дава и Филипп Киркоров в свадебных фраках в окружении 10 голых мужчин. Шоу заинтересовался и Роскомнадзор. Ведомство проверит его на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.