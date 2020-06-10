Давид Манукян получил травму плеча на съёмках клипа

https://static.news.ru/photo/564bcd38-abb6-11ea-ad88-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян Фото: dava_mb/instagram.com

Рэпер и блогер Дава (Давид Манукян) вывихнул плечо во время съёмок клипа, ради которых перекрыл часть московской трассы. Работой медиков возлюбленный Ольги Бузовой остался недоволен.

Мне вправили руку. Я, честно скажу, остался в шоке от работы наших врачей. Вместо того, чтобы экстренно помочь, рентген сделать, специалист просто гуляла. Я её попросил помочь мне, а она меня чуть ли не послала, — возмущался Дава в Instagram.

На следующий день Манукян должен был участвовать в танцевальных сценах клипа. Однако теперь из-за травмы руки музыкант не уверен, что сможет полноценно двигаться. По словам артиста, композиция, над которой он сейчас работает с командой, обязательно станет хитом.

Ранее NEWS.ru писал, что Давиду Манукяну пришлось отвечать на критику его совместного видео с Бузовой. Возлюбленные сняли трогательный клип на знаменитую песню военных лет «Журавли». Работу звёзд поклонники восприняли неоднозначно. Бузову раскритиковали за неуместный макияж и золотые браслеты.