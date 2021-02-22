Давид Манукян перенёс операцию

https://static.news.ru/photo/a5ce4eb2-7681-11eb-aa54-96000091f725_660.jpg Фото: Somanyhorsesru/wikipedia.org

Блогер Давид Манукян попал в больницу, где ему провели операцию. На коротком видео, которое блогер разместил в своём Instagram, он предстал с повязкой на голове и под подбородком. При этом он не уточнил причину своего состояния.

По словам Манукяна, операция прошла успешно, однако он потерял голос и всю ночь испытывал тошноту.

dava_m/Instagram.com

Подписчики сразу же принялись гадать, что произошло с блогером. Одни предположили, что он сделал пластику, а другие вспомнили о травме плеча, которую Манукян получил во время репетиции номера для шоу «Танцы со звёздами».

Как писал NEWS.ru, Манукян старался не распространяться о деталях расставания с известной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Они разошлись в январе, и Бузова в соцсетях призналась, что блогер плохо к ней относился и совершал чудовищные поступки. Однако по его суждениям журналисты сделали выводы о том, какими будут его следующие отношения.