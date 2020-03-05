https://static.news.ru/photo/14baaba0-5ee0-11ea-abc6-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популярный блогер Давид Манукян встретил певицу Ольгу Бузову прошлой зимой. Звезда «Дома-2» первая обратила на него внимание после выхода его песни «Буду пьяным».

Бузовой понравился Манукян, и она решила позвать его на главную роль в клипе «Лайкер».

Я в неё влюбился, она в меня. Меня стало тянуть к человеку. Даже представить не мог, что мы будем встречаться. Сближаться начали постепенно, а потом она уехала на съёмки «Плана Б», — признался блогер в эфире шоу «Алёна, блин».

Бузова покинула шоу «План Б», потому что пара больше не могла скрывать свои чувства, а затем они съехались. Манукян специально снял квартиру в доме возлюбленной, чтобы ей не пришлось далеко перевозить вещи.

Как писал NEWS.ru, Ольга Бузова проговорилась, что именно она оплачивает отдых за границей с возлюбленным Давидом Манукяном. Парочка отдыхала в Куршевеле, а теперь проводит время в Таиланде.