Дава запустил рекламу своего поста о стрельбе в Казани

https://static.news.ru/photo/903e0eba-b3cc-11eb-aa24-96000091f725_660.jpg Фото: dava_m/instagram.com

Российский блогер и рэпер Дава (Давид Манукян) запустил рекламу своего поста о стрельбе в казанской школе № 175 в социальной сети Instagram. Во время просмотра сторис юзерам иногда попадается ссылка на его публикацию о произошедшем с пометкой «реклама».

Эта трагедия касается каждого из нас. Словами людей не вернуть... Помним. Любим. Скорбим, — написал музыкант.

Накануне Дава посетил стихийный мемориал возле школы № 175 в Казани. На кадрах видно, что Манукян направляется к зданию гимназии с большим букетом красных роз.

Нападение на учебное заведение произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим. В настоящее время подозреваемый находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве дух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году Галявиеву поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы. Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео из магазина в Йошкар-Оле, где казанский стрелок приобрёл оружие, а также фото выданной ему лицензии. По предварительным данным, никаких нарушений в процедуре не было.